В Токио заявили об угрозе безопасности мира после запуска ракет КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Токио заявили о том, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу для безопасности всего мира. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, комментируя запуск неопознанного снаряда в КНДР, передает УНН со ссылкой на The Sankei.
Цитата
“Череда действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии и региона. Это серьезная угроза всему международному сообществу, включая Японию”, — заявил он.
Детали
На данный момент Япония анализирует недавний запуск ракет в Северной Корее. Мотэги также подчеркнул, что Япония хотела бы продолжить тесное сотрудничество с Соединенными Штатами и другими близкими странами в этом направлении.
Добавим
Сегодня стало известно, что КНДР запустила “неопознанный объект” в сторону Японского моря.
По предварительным данным, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты малой дальности. Там также уточнили, что снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.
Напомним
Последний раз Северная Корея объявляла о запуске ракет 15 сентября. Тогда военные намеревались проверить боеготовность нового железнодорожно-мобильного ракетного полка.
Отмечалось, что новый полк создан в рамках обновленной военной стратегии страны. Снаряды тогда также были выпущены в сторону Японского моря.
В свою очередь, в Минобороны Японии указывали, что запущенные снаряды не вошли в воздушное пространство страны, упав за пределами экономической зоны. Японский премьер-министр Ёсихиде Суга при этом назвал деятельность КНДР угрозой для своей страны и всего региона.
За несколько дней до этого, 13 сентября, Северная Корея также сообщила о проведении испытательного запуска новой крылатой ракеты большой дальности.