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В Токио заявили об угрозе безопасности мира после запуска ракет КНДР

В Токио заявили об угрозе безопасности мира после запуска ракет КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Токио заявили о том, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу для безопасности всего мира. Об этом заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги, комментируя запуск неопознанного снаряда в КНДР, передает УНН со ссылкой на The Sankei.

Цитата

“Череда действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии и региона. Это серьезная угроза всему международному сообществу, включая Японию”, — заявил он.

Детали

На данный момент Япония анализирует недавний запуск ракет в Северной Корее. Мотэги также подчеркнул, что Япония хотела бы продолжить тесное сотрудничество с Соединенными Штатами и другими близкими странами в этом направлении.

Добавим

Сегодня стало известно, что КНДР запустила “неопознанный объект” в сторону Японского моря.

По предварительным данным, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты малой дальности. Там также уточнили, что снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.
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Напомним

Последний раз Северная Корея объявляла о запуске ракет 15 сентября. Тогда военные намеревались проверить боеготовность нового железнодорожно-мобильного ракетного полка.

Отмечалось, что новый полк создан в рамках обновленной военной стратегии страны. Снаряды тогда также были выпущены в сторону Японского моря.

В свою очередь, в Минобороны Японии указывали, что запущенные снаряды не вошли в воздушное пространство страны, упав за пределами экономической зоны. Японский премьер-министр Ёсихиде Суга при этом назвал деятельность КНДР угрозой для своей страны и всего региона.

За несколько дней до этого, 13 сентября, Северная Корея также сообщила о проведении испытательного запуска новой крылатой ракеты большой дальности.

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