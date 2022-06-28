У Тихому океані виявили корабель, який затонув у 1944 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У Тихому океані знайшли корабель ВМС США Samuel B. Roberts, який затонув на глибині 6 895 метрів. Есмінець зазнав поразки у битві з флотом Японії біля острова Самар у 1944 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Американський бізнесмен і підводний дослідник Віктор Весково повідомив про відкриття найглибшої в історії аварії корабля. Ним виявився ескортний есмінець ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), відомий як Sammy B.
Корабель знайшли на дні Філіппінського моря на глибині 6 895 метрів.
До цього дослідження рекордсменом був корабель Johnston, який Весково знайшов у 2021 році на глибині 6 469 метрів.
Sammy B затонув у битві біля Самар 25 жовтня 1944 року, коли ВМС США розгромили більший японський флот на схід від острова Самар на Філіппінах. Він воював з трьома японськими лінкорами, включаючи “Ямато”.
Зазначається, що на борту американського корабля перебувало 224 члени екіпажу, 89 з яких загинули.
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“Пошук уламків може допомогти вивчити битву, а також з’ясувати подробиці, про які ми, можливо, раніше не знали. Як ми говоримо, “сталь не бреше”, — сказав Весково.
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