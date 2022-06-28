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В Тихом океане обнаружили корабль, затонувший в 1944 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В Тихом океане нашли корабль ВМС США Samuel B. Roberts, затонувший на глубине 6 895 метров. Эсминец потерпел поражение в битве с флотом Японии у острова Самар в 1944 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Американский бизнесмен и подводный исследователь Виктор Весково сообщил об открытии глубочайшего в истории кораблекрушения. Им оказался эскортный эсминец ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), известный как Sammy B.

Корабль нашли на дне Филиппинского моря на глубине 6 895 метров.

До этого исследования рекордсменом был корабль Johnston, который Весково нашел в 2021 году на глубине 6 469 метров.

Sammy B затонул в битве у Самар 25 октября 1944 года, когда ВМС США разгромили более крупный японский флот к востоку от острова Самар на Филиппинах. Он воевал с тремя японскими линкорами, включая “Ямато”.

Отмечается, что на борту американского корабля находилось 224 члена экипажа, 89 из которых погибли.

Цитата

“Поиск обломков может помочь изучить битву, а также выяснить подробности, о которых мы, возможно, раньше не знали. Как мы говорим, “сталь не лжет”, — сказал Весково.

Напомним

В канадском Юконе на золотых приисках нашли мумифицированного детеныша шерстистого мамонта. Возраст давно умершего животного оценивают в 30 тысяч лет.

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