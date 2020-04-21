У Тернопільській лікарні померла пацієнтка з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Тернопільській лікарні швидкої медичної допомоги померла 43-річна жінка з COVID-19, яку напередодні привезли з Почаєва у важкому стані. Про це в ефірі одного з місцевих телеканалів повідомив директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, передає УНН.
"Пацієнтка 1976 року народження поступила у лікувальний заклад в неділю о 19:30 і у 21:30 у пацієнтки констатовано смерть. Пацієнтка поступила з діагнозом COVID-19, важкий перебіг. В лікарні вона перебувала дві години, за цей час ми перевели хвору на апарат штучної вентиляції легень, але заходи, які були проведенні, вони не дали бажаного результату", - зазначив Чайківський.
За його словами, жінка мала декілька супутніх захворювань, такі як ожиріння та двостороння пневмонія.
Зазначається, що вона у Почаївській лікарні перебувала 4 дні і до інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги була доставлена в критичному стані.
Окрім того, до Тернопільської лікарні швидкої медичної допомоги була доставлена ще одна пацієнтка з Почаєва.
"Вчора десь о 8 ранку в наш лікувальний заклад була доставлена ще одна пацієнтка з лікарні в Почаєві. Вона теж поступила до нашої лікарні у важкому стані, але ця пацієнтка не потребує штучної вентиляції легень", - додав Чайківський.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 21 квітня зафіксовано 6 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 161 летальний.