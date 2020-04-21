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В Тернопольской больнице скончалась пациентка с COVID-19

В Тернопольской больнице скончалась пациентка с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13534 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Тернопольской больнице скорой медицинской помощи скончалась 43-летняя женщина с COVID-19, которую накануне привезли из Почаева в тяжелом состоянии. Об этом в эфире одного из местных телеканалов сообщил директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский, передает УНН.

"Пациентка 1976 года рождения поступила в лечебное учреждение в воскресенье в 19:30 и в 21:30 у пациентки констатирована смерть. Пациентка поступила с диагнозом COVID-19, тяжелое течение. В больнице она находилась два часа, за это время мы перевели больною на аппарат искусственной вентиляции легких, но меры, которые были проведены, они не дали желаемого результата", - отметил Чайковский.

По его словам, женщина имела несколько сопутствующих заболеваний, такие как ожирение и двусторонняя пневмония.
Отмечается, что она в Почаевской больнице находилась 4 дня и в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи была доставлена в критическом состоянии.

Кроме того, в Тернопольскую больницу скорой медицинской помощи была доставлена еще одна пациентка из Почаева.

"Вчера где-то в 8 утра в наше лечебное учреждение была доставленна еще одна пациентка из больницы в Почаеве. Она тоже поступила в нашу больницу в тяжелом состоянии, но эта пациентка не нуждается в искусственной вентиляции легких", - добавил Чайковский.

Напомним, в Украине на 9 часов 21 апреля зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 161 летальный.

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