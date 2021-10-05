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У Таїланді проти COVID-19 вакцинуватимуть школярів

У Таїланді проти COVID-19 вакцинуватимуть школярів

Київ • УНН

 • 17872 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У понеділок, 4 жовтня, Таїланд презентував вакцини проти коронавірусу для учнів старших класів. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Повідомляють, що у Бангкоку, столиці Таїланду, на щеплення проти коронавірусу записалося приблизно 88% учнів віком від 12 до 18 років. Загалом у країні має право вакцинуватися приблизно 3,6 млн школярів.

Зазначають, що щеплення їм робитимуть вакциною Pfizer/BioNTech.

У Таїланді, чисельність населення якого становить 66 млн, повний курс вакцинації провело приблизно 31% людей. У Бангкоку послабили багато обмежень, тому що кількість хворих останнім часом знизилася.

Додамо, що уряд країни хоче якнайшвидше підвищити рівень імунізації населення, щоб безпечно приймати туристів після 18 місяців карантинних обмежень.

Нагадаємо

Улітку Таїланд посилив карантинні обмеження через різке зростання хворих на коронавірусну хворобу. Кількість щоденних випадків захворювання перевищувала 10 тис. У Бангкоку та кількох інших провінціях ввели нічну комендантську годину та заборону на проведення масових заходів.

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