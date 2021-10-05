В Таиланде от COVID-19 будут вакцинировать школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В понедельник, 4 октября, Таиланд представил вакцины от коронавируса для учеников старших классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Сообщают, что в Бангкоке, столице Таиланда, на прививку от коронавируса записалось около 88% учеников в возрасте от 12 до 18 лет. Всего в стране имеет право вакцинироваться примерно 3,6 млн школьников.
Отмечают, что прививки им будут делать вакциной Pfizer/BioNTech.
В Таиланде, численность населения которого составляет 66 млн, полный курс вакцинации провели примерно 31% людей. В Бангкоке ослабили много ограничений, так как количество больных в последнее время снизилось.
Добавим, что правительство страны хочет как можно быстрее повысить уровень иммунизации населения, чтобы безопасно принимать туристов после 18 месяцев карантина.
Напомним
Летом Таиланд усилил карантин из-за резкого роста больных коронавирусной болезнью. Количество ежедневных случаев заболевания превышало 10 тыс. В Бангкоке и нескольких других провинциях ввели ночной комендантский час и запрет на проведение массовых мероприятий.