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В Таиланде от COVID-19 будут вакцинировать школьников

В Таиланде от COVID-19 будут вакцинировать школьников

Киев  •  УНН

 • 17861 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В понедельник, 4 октября, Таиланд представил вакцины от коронавируса для учеников старших классов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сообщают, что в Бангкоке, столице Таиланда, на прививку от коронавируса записалось около 88% учеников в возрасте от 12 до 18 лет. Всего в стране имеет право вакцинироваться примерно 3,6 млн школьников.

Отмечают, что прививки им будут делать вакциной Pfizer/BioNTech.

В Таиланде, численность населения которого составляет 66 млн, полный курс вакцинации провели примерно 31% людей. В Бангкоке ослабили много ограничений, так как количество больных в последнее время снизилось.

Добавим, что правительство страны хочет как можно быстрее повысить уровень иммунизации населения, чтобы безопасно принимать туристов после 18 месяцев карантина.

Напомним

Летом Таиланд усилил карантин из-за резкого роста больных коронавирусной болезнью. Количество ежедневных случаев заболевания превышало 10 тыс. В Бангкоке и нескольких других провинциях ввели ночной комендантский час и запрет на проведение массовых мероприятий.

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