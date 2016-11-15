У таксиста з Рівного відібрали автомобіль та всю виручку

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21285 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42248 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66099 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136818 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200055 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190762 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211465 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196888 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152256 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153023 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
91 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35333 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75332 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25808 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53928 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32742 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479013 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316165 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378431 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490188 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123865 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183485 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126302 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161184 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184374 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

У таксиста з Рівного відібрали автомобіль та всю виручку

У таксиста з Рівного відібрали автомобіль та всю виручку

Київ • УНН

 • 7852 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Двоє невідомих уночі 14 листопада на вулиці Степана Дем'янчука у Рівному напали на таксиста. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Рівненської області, повідомляє УНН.

О другій ночі невідомий зателефонував на мобільний телефон 61-річного таксиста та попросив під’їхати на вулицю Київська. Коли таксист прибув на виклик, в автівку сіли двоє чоловіків та вказали їхати в напрямку пожежної частини вулицею Степана Дем’янчука. Вже на місці пасажири попросили таксиста зупинитися і вийшли з автомобіля. Водій вийшов за молодиками, а ті розпилили йому в очі балончиком зі сльозогінним газом та почали бити по голові, спині та животу. Коли чоловік упав, зловмисники одягнули на руки кайданки. Приставивши ніж до горла, забрали у потерпілого три мобільних телефони, ключі від автомобіля “Toyota Camry”, документи на авто, пенсійне посвідчення і понад сім тисяч гривень. Чоловіки зняли з потерпілого наручники та зникли у невідомому напрямку на його чорній “Toyota Camry”, 2006 року випуску.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, поліцією відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85