У таксиста з Рівного відібрали автомобіль та всю виручку
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Двоє невідомих уночі 14 листопада на вулиці Степана Дем'янчука у Рівному напали на таксиста. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Рівненської області, повідомляє УНН.
О другій ночі невідомий зателефонував на мобільний телефон 61-річного таксиста та попросив під’їхати на вулицю Київська. Коли таксист прибув на виклик, в автівку сіли двоє чоловіків та вказали їхати в напрямку пожежної частини вулицею Степана Дем’янчука. Вже на місці пасажири попросили таксиста зупинитися і вийшли з автомобіля. Водій вийшов за молодиками, а ті розпилили йому в очі балончиком зі сльозогінним газом та почали бити по голові, спині та животу. Коли чоловік упав, зловмисники одягнули на руки кайданки. Приставивши ніж до горла, забрали у потерпілого три мобільних телефони, ключі від автомобіля “Toyota Camry”, документи на авто, пенсійне посвідчення і понад сім тисяч гривень. Чоловіки зняли з потерпілого наручники та зникли у невідомому напрямку на його чорній “Toyota Camry”, 2006 року випуску.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, поліцією відкрито кримінальне провадження.