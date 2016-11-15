У таксиста из Ровно отобрали автомобиль и всю выручку

В два часа ночи неизвестный позвонил на мобильный телефон 61-летнего таксиста и попросил подъехать на улицу Киевская. Когда таксист прибыл по вызову, в машину сели двое мужчин и указали ехать в направлении пожарной части по улице Степана Демьянчука. Уже на месте, пассажиры попросили таксиста остановиться и вышли из автомобиля. Водитель вышел за молодыми людьми, а те распылили ему в глаза баллончиком со слезоточивым газом и начали бить по голове, спине и животу. Когда мужчина упал, злоумышленники надели на руки наручники. Приставив нож к горлу, забрали у потерпевшего три мобильных телефона, ключи от автомобиля "Toyota Camry", документы на авто, пенсионное удостоверение и более семь тысяч гривен. Мужчины сняли с потерпевшего наручники и скрылись в неизвестном направлении на его черной "Toyota Camry", 2006 года выпуска.

По факту незаконного завладения транспортным средством, совмещенным с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, полицией открыто уголовное производство.