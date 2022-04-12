У Сєвєродонецьку окупанти знищили центр гуманітарної допомоги - голова ОВА

Цитата

«У Сєвєродонецьку окупанти знищили центр гуманітарної допомоги, який щоденно годував 300 людей», - написав Гайдай у Telegram.

Деталі

Голова Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний, який є одним з організаторів мережі таких центрів у Сєвєродонецьку та Лисичанську розповів, що вчора, 11 квітня, один із центрів надання гуманітарної допомоги, створених у Сєвєродонецьку силами волонтерів, зазнав масованого обстрілу.

«Одразу вісім снарядів потрапили у приміщення колишнього ДСК, де був облаштований центр, та зруйнували стіни. Внаслідок чого сталося значне загоряння складу. На щастя, обійшлося без жертв», - повідомив Надулічний.

За його словами, центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею та засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення й на автомобілі або, навіть, на велосипедах чи пішки, доправляли їх адресно.

При цьому, як повідомив Гайдай, російські окупанти знищили ще 12 житлових будинків, 7 – цієї ночі.

«Ще 12 житлових будинків знищені росіянами, 7 – цієї ночі, руйнування в Рубіжному, людські жертви в Лисичанську. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська», - написав Гайдай.

За його словами, є жертви в Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів.

«У Рубіжному зайнялися три будинки. Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в Рубіжному набагато більше. Два будинки палали вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарчих споруд – в Новодружеську», - повідомив Гайдай.

Він зазначив, що у Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підстилку. Бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.

«Вогонь росіяни відкривали по Сєвєродонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному. Ними пошкоджено 17 об’єктів – 12 житлових будинків та 4 об’єкти інфраструктури, нежитлові споруди», - написав Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай заявляв, що в Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури.