В Северодонецке оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи - глава ОВА

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"В Северодонецке оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи, который ежедневно кормил 300 человек", - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Председатель Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличный, который является одним из организаторов сети таких центров в Северодонецке и Лисичанске, рассказал, что вчера, 11 апреля, один из центров оказания гуманитарной помощи, созданных в Северодонецке силами волонтеров, подвергся массированному обстрелу.

"Сразу восемь снарядов попали в помещение бывшего ДСК, где был обустроен центр, и разрушили стены. В результате произошло значительное возгорание склада. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Надуличный.

По его словам, центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал пищей и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобиле или даже на велосипедах или пешком доставляли их адресно.

При этом, как сообщил Гайдай, российские оккупанты уничтожили еще 12 жилых домов, 7 - этой ночью.

"Еще 12 жилых домов уничтожены россиянами, 7 - этой ночью, разрушения в Рубежном, человеческие жертвы в Лисичанске. Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска", - написал Гайдай.

По его словам, есть жертвы в Лисичанске - один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.

"В Рубежном загорелись три дома. Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы, или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и, соответственно, разрушений в Рубежном гораздо больше. Два дома горели ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных сооружений - в Новодружеске", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что в Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.

"Огонь россияне открывали по Северодонецкой громаде, Лисичанске, Кременной, Новодружеске, Рубежном. Ими повреждены 17 объектов - 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения", - написал Гайдай.

Дополнение

Ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.