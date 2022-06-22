У своїх навчаннях росіяни відпрацьовують напад на країни Балтії. Міноборони Естонії каже - "нічого незвичного"

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“Коли росія проводить військові навчання, як би вони не називалися, вони зазвичай тренуються нападати на інші країни. На жаль, росія вже давно практикує завоювання інших країн. У цьому немає нічого незвичайного”, — сказав Лаанет ERR.

Як зазначає видання, у вівторок стало відомо, що росія нещодавно “відпрацьовувала ракетні обстріли Естонії”.

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На відміну від росії, Естонія самостійно або зі своїми союзниками по НАТО завжди практикує лише оборонну діяльність, додав міністр.

“Тут вже ідеологічна різниця у відношенні до того, що відпрацьовувати — завоювання або оборону”, — сказав він.

Однак підвищення поінформованості про поведінку росії допоможе НАТО краще пояснити, чому необхідно посилити захист країн на східному крилі Альянсу, пояснив Лаанет.

Це особливо важливо напередодні саміту НАТО в Мадриді в наприкінці червня, на якому буде затверджено нову Стратегічну концепцію Альянсу і прийнято рішення про зміцнення Східного крила.

Лаанет навів у приклад поведінку США перед початком російської агресії в Україні 24 лютого цього року, коли були опубліковані розвіддані США про військові плани росії.

Міністр оборони також подякував естонським спецслужбам, які встановили і розкрили, куди були направлені ракети на російські навчання, що проходять зараз.

“Розвідка і раннє попередження завжди мали для мене ключове значення, тому що нам потрібно знати, що планує наш потенційний противник, що він відпрацьовує, в якийсь момент матеріалізуються якісь рівні погрози, щоб наші резервні сили і союзники могли бути до цього готові”, — сказав Лаанет.

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У вівторок західні ЗМІ повідомили, що, за даними Естонії, росія імітувала обстріл Естонії у час своїх недавніх ракетних навчань.

Міністр оборони Лаанет підкреслив, що, хоча під час навчань відпрацьовувалася процедура пуску ракет, вогневі пристрої все ж не були зарядженими справжніми ракетами.