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У своїх навчаннях росіяни відпрацьовують напад на країни Балтії. Міноборони Естонії каже - "нічого незвичного"

У своїх навчаннях росіяни відпрацьовують напад на країни Балтії. Міноборони Естонії каже - "нічого незвичного"

Київ • УНН

 • 82592 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У російських навчаннях, під час яких відпрацьовують напади на країни Балтії, немає нічого нового, але розкриття такої діяльності допоможе пояснити союзникам необхідність зміцнення східного крила НАТО. Про це заявив міністр оборони Калле Лаанет, пише УНН з посиланням на ERR.

Цитата

“Коли росія проводить військові навчання, як би вони не називалися, вони зазвичай тренуються нападати на інші країни. На жаль, росія вже давно практикує завоювання інших країн. У цьому немає нічого незвичайного”, — сказав Лаанет ERR.

Як зазначає видання, у вівторок стало відомо, що росія нещодавно “відпрацьовувала ракетні обстріли Естонії”.

Деталі

На відміну від росії, Естонія самостійно або зі своїми союзниками по НАТО завжди практикує лише оборонну діяльність, додав міністр.

“Тут вже ідеологічна різниця у відношенні до того, що відпрацьовувати — завоювання або оборону”, — сказав він.

Однак підвищення поінформованості про поведінку росії допоможе НАТО краще пояснити, чому необхідно посилити захист країн на східному крилі Альянсу, пояснив Лаанет.

Це особливо важливо напередодні саміту НАТО в Мадриді в наприкінці червня, на якому буде затверджено нову Стратегічну концепцію Альянсу і прийнято рішення про зміцнення Східного крила.

Лаанет навів у приклад поведінку США перед початком російської агресії в Україні 24 лютого цього року, коли були опубліковані розвіддані США про військові плани росії.

Міністр оборони також подякував естонським спецслужбам, які встановили і розкрили, куди були направлені ракети на російські навчання, що проходять зараз.

“Розвідка і раннє попередження завжди мали для мене ключове значення, тому що нам потрібно знати, що планує наш потенційний противник, що він відпрацьовує, в якийсь момент матеріалізуються якісь рівні погрози, щоб наші резервні сили і союзники могли бути до цього готові”, — сказав Лаанет.

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У вівторок західні ЗМІ повідомили, що, за даними Естонії, росія імітувала обстріл Естонії у час своїх недавніх ракетних навчань.

Міністр оборони Лаанет підкреслив, що, хоча під час навчань відпрацьовувалася процедура пуску ракет, вогневі пристрої все ж не були зарядженими справжніми ракетами.

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