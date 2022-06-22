В своих учениях россияне отрабатывают нападение на страны Балтии. Минобороны Эстонии говорит - “ничего необычного”

Цитата

“Когда россия проводит военные учения, как бы они ни назывались, они обычно тренируются нападать на другие страны. К сожалению, россия уже давно практикует завоевание других стран. В этом нет ничего необычного”, — сказал Лаанет ERR.

Как отмечает издание, во вторник стало известно, что россия недавно “отрабатывала ракетные обстрелы Эстонии”.

Детали

В отличие от России, Эстония самостоятельно или со своими союзниками по НАТО всегда практикует только оборонную деятельность, добавил министр.

“Здесь уже идеологическая разница в отношении к тому, что отрабатывать — завоевание или оборону”, — сказал он.

Однако повышение осведомленности о поведении России поможет НАТО лучше объяснить, почему необходимо усилить защиту стран на восточном крыле Альянса, пояснил Лаанет.

Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня, на котором будет утверждена новая Стратегическая концепция Североатлантического союза и принято решение об укреплении Восточного крыла.

Лаанет привел в пример поведение США перед началом российской агрессии в Украине 24 февраля этого года, когда были опубликованы разведданные США о военных планах России.

Министр обороны также поблагодарил эстонские спецслужбы, которые установили и раскрыли, куда были направлены ракеты на проходящих сейчас российских учениях.

“Разведка и раннее предупреждение всегда имели для меня ключевое значение, потому что нам нужно знать, что планирует наш потенциальный противник, что он отрабатывает, в какой момент материализуются какие-то уровни угрозы, чтобы наши резервные силы и союзники могли быть к этому готовы”, — сказал Лаанет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Во вторник западные СМИ сообщили, что, по данным Эстонии, Россия имитировала обстрел Эстонии во время своих недавних ракетных учений.

Министр обороны Лаанет подчеркнул, что, хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами.