У світі почалося затемнення супермісяця: пік триватиме 14 хвилин

Деталі

Люди, які перебувають в Австралії, деяких частинах західної частини США, західній частині Південної Америки або в Південно-Східній Азії, зможуть побачити повне затемнення місяця, що набуде червоного відтінку.

Так, регіони, які бачать, принаймні, деякі частини затемнення: Південна/Східна Азія, Австралія, значна частина Північної Америки, Південна Америка, Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Антарктида.

Астрономи кажуть, що повна фаза затемнення буде тривати 14 хвилин - з 14:11 до 14:25 за київським часом.

Зазначимо, що початок затемнення о 12:44, максимальна фаза о 14:18, а закінчення о 15:52 за київським часом.

Місячні затемнення видно звідусіль на нічній стороні Землі, якщо небо чисте. Подекуди буде видно все затемнення, тоді як в інших районах під час затемнення Місяць зійде або зайде.

Доповнення

Професійний астролог Ксенія Базиленко розповіла, що місячне затемнення 26 травня вплине на життя людей, в цей період проходить корекція людської долі. Також воно впливає на психоемоційний стан людини, тому важливо приділити час своєму внутрішньому стану і навчитися думати позитивно.