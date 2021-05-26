В мире началось затмение суперлуны: пик продлится 14 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В мире началось лунное затмение, полная фаза которого будет длиться 14 минут, передает УНН.
Детали
Люди, которые находятся в Австралии, некоторых частях западной части США, западной части Южной Америки или в Юго-Восточной Азии, смогут увидеть полное затмение луны, которая приобретет красного оттенка.
Так, регионы, которые увидят, по крайней мере, некоторые части затмения: Южная/Восточная Азия, Австралия, большая часть Северной Америки, Южной Америки, Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Антарктида.
Астрономы говорят, что полная фаза затмения будет длиться 14 минут - с 14:11 до 14:25 по киевскому времени.
Отметим, что начало затмения в 12:44, максимальная фаза в 14:18, а окончание в 15:52 по киевскому времени.
Лунные затмения видно отовсюду на ночной стороне Земли, если небо чистое. Кое-где будет видно все фазы затмения, тогда как в других районах во время затмения Луна взойдет или зайдет.
Дополнение
Профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала, что лунное затмение 26 мая повлияет на жизнь людей, в этот период проходит коррекция человеческой судьбы. Также оно влияет на психоэмоциональное состояние человека, поэтому важно уделить время своему внутреннему состоянию и научиться думать позитивно.