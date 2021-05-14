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У світі коронавірусною хворобою захворіли понад 161,8 млн людей

Київ • УНН

 • 13092 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіли вже понад 161,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

У світі коронавірусною хворобою захворіли понад 161,8 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 161,824,477 людей, з них одужало 139,622,052 осіб. Кількість померлих зросла до 3,358,489.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,626,097), Індія (24,046,120), Бразилія (15,436,827), Франція (5,841,129), Туреччина (5,841,129), Росія (4,913,439), Велика Британія (4,444,631) та Італія (4,139,160).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (598,540), Бразилії (430,596) та Індія (262,350).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 135 886 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 47 333 — летальні. Від початку вакцинувальної кампанії в Україні, з 24 лютого, за даними МОЗ, щеплення отримали 882,6 тисячі людей.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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