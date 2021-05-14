В мире коронавирусом заболели более 161,8 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 161,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 161,824,477 человек, из них выздоровели 139,622,052 человек. Количество умерших возросло до 3,358,489.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,626,097), Индия (24,046,120), Бразилия (15,436,827), Франция (5,841,129), Турция (5,841,129), Россия (4,913,439), Великобритания (4,444,631) и Италия (4,139,160).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (598,540), Бразилии (430,596) и Индия (262,350).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 135 886 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 47 333 — летальные. С начала вакцинувальной кампании в Украине, с 24 февраля, по данным Минздрава, прививки получили 882,6 тысячи человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.