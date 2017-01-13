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У.Супрун не є членом уряду і не має права голосу - В.Князевич

У.Супрун не є членом уряду і не має права голосу - В.Князевич

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Конфліктна ситуація, що сталася між в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун та відомим кардіохірургом Борисом Тодуровим має вирішуватися поза політичним простором. Таку думку УНН висловив екс-міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.

“Медицина має бути поза політикою, безумовно. І такі питання не мають вияснятися у політичному просторі. Але, на жаль, посада міністра — це є політична посада. Нам треба дожити до часів, коли буде система держсекретарів, незалежної чиновницької структури, де міністр не зможе впливати на кадрові речі, а апарат буде працювати незалежно від цього.

На превеликий жаль, цього сьогодні немає, а відтак міністри завжди були є і будуть політичними фігурами”, — сказав він.

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Також, на думку В.Князевича, МОЗ потребує легітимного члена уряду. Це б унеможливило появу і даної конфліктної ситуації, зауважив він.

“Пані Супрун не є членом Уряду, в. о. міністра — не має права голосу, як член уряду. І дуже багато ходить із цим маніпуляцій. Цим користуються сильні Прем’єри для того, щоб певні моменти проходили. І під час нашого урядування таке було. Але МОЗ потребує легітимного члена уряду. І відповідно, тоді таких конфліктів і не буде”, — сказав він.

Нагадаємо, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.

Напередодні, профільний комітет ВРУ звернувся до Прем’єра з вимогою призначити міністра охорони здоров’я

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