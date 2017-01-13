У.Супрун не є членом уряду і не має права голосу - В.Князевич
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Конфліктна ситуація, що сталася між в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун та відомим кардіохірургом Борисом Тодуровим має вирішуватися поза політичним простором. Таку думку УНН висловив екс-міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.
“Медицина має бути поза політикою, безумовно. І такі питання не мають вияснятися у політичному просторі. Але, на жаль, посада міністра — це є політична посада. Нам треба дожити до часів, коли буде система держсекретарів, незалежної чиновницької структури, де міністр не зможе впливати на кадрові речі, а апарат буде працювати незалежно від цього.
На превеликий жаль, цього сьогодні немає, а відтак міністри завжди були є і будуть політичними фігурами”, — сказав він.
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Також, на думку В.Князевича, МОЗ потребує легітимного члена уряду. Це б унеможливило появу і даної конфліктної ситуації, зауважив він.
“Пані Супрун не є членом Уряду, в. о. міністра — не має права голосу, як член уряду. І дуже багато ходить із цим маніпуляцій. Цим користуються сильні Прем’єри для того, щоб певні моменти проходили. І під час нашого урядування таке було. Але МОЗ потребує легітимного члена уряду. І відповідно, тоді таких конфліктів і не буде”, — сказав він.
Нагадаємо, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.
Напередодні, профільний комітет ВРУ звернувся до Прем’єра з вимогою призначити міністра охорони здоров’я.