У.Супрун не является членом правительства и не имеет права голоса - В.Князевич
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Конфликтная ситуация, которая произошла между и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и известным кардиохирургом Борисом Тодуровым должна решаться вне политического пространства. Такое мнение УНН высказал экс-министр здравоохранения Украины Василий Князевич.
"Медицина должна быть вне политики, безусловно. И такие вопросы не должны выясняться в политическом пространстве. Но, к сожалению, должность министра - это политическая должность. Нам надо дожить до времен, когда будет система госсекретарей, независимой чиновничьей структуры, где министр не сможет влиять на кадровые вещи, а аппарат будет работать независимо от этого.
К большому сожалению, этого сегодня нет, а следовательно министры всегда были есть и будут политическими фигурами", - сказал он.
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Также, по мнению В.Князевича, Минздраву нужен легитимный член правительства. Это бы сделало невозможным появление конфликтной ситуации, отметил он.
"Госпожа Супрун не является членом правительства, и.о. министра - не имеет права голоса, как член правительства. И очень много ходит с этим манипуляций. Этим пользуются сильные Премьеры для того, чтобы определенные моменты проходили. И во время нашего правления такое было. Но Минздраву нужен легитимный член правительства. И соответственно, тогда таких конфликтов и не будет", - сказал он.
Напомним, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения.
Накануне, профильный комитет ВРУ обратился к премьеру с требованием назначить министра здравоохранения.