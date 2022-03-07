У Сумській області колона російської техніки зайняла територію пташника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У ніч проти 6 березня російські війська ввійшли до села Вільшана в Сумській області. Окупанти розгромили місцевий пташник. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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Російські окупанти розгромили підприємство, розтрощили техніку, зламали ворота, понівечили приміщення та потрощили клітки з курчатами.
Пташник у Вільшані забезпечував Суми продуктами від початку війни.
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Окупанти атакували з повітря Овруч.