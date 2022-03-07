Окупанти атакували з повітря Овруч

Деталі

Зазначається, що близько 21:00 6 березня у м. Коростень внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, 1 людина отримала травми.

Приблизно у цей же час у м. Овруч Коростенського району також внаслідок повітряного удару зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхових житлових будинки. Зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних житлових будинків (інформація уточнюється).

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