Оккупанты атаковали с воздуха Овруч
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В городе Овруч (Житомирская область) воздушным ударом разрушено здание центра занятости и два двухэтажных жилых дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Детали
Отмечается, что около 21:00 6 марта в г. Коростень вследствие воздушного удара выбило окна в трехэтажном здании СОШ №2. Погибших нет, 1 человек получил травмы.
Примерно в это же время в г. Овруч Коростенского района также в результате воздушного удара разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома. Получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных жилых домов (информация уточняется).
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