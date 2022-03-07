Оккупанты атаковали с воздуха Овруч

Детали

Отмечается, что около 21:00 6 марта в г. Коростень вследствие воздушного удара выбило окна в трехэтажном здании СОШ №2. Погибших нет, 1 человек получил травмы.

Примерно в это же время в г. Овруч Коростенского района также в результате воздушного удара разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома. Получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных жилых домов (информация уточняется).

Напомним

Россия официально анонсировала обстрелы Украины.