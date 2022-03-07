В Сумской области колонна российской техники заняла территорию птичника

КИЕВ. 7 марта. УНН. В ночь на 6 марта российские войска вошли в село Ольшана в Сумской области. Оккупанты разгромили местный птичник. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.