В Сумской области колонна российской техники заняла территорию птичника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В ночь на 6 марта российские войска вошли в село Ольшана в Сумской области. Оккупанты разгромили местный птичник. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Российские оккупанты разгромили предприятие, разбили технику, сломали ворота, повредили помещение и разбили клетки с цыплятами.
Птичник в Ольшане снабжал Сумы продуктами с начала войны.
Напомним
Оккупанты атаковали с воздуха Овруч.