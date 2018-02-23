У Сумах розглядають апеляцію на арешт співробітника снекової компанії Рибалки

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Апеляційний суд Сумської області розпочав розгляд апеляційної скарги адвокатів на арешт топ-менеджера корпорації S.Group Дениса Пробачая, якого СБУ підозрює у фінансуванні тероризму, передає кореспондент УНН.

Д.Пробачай — співробітник ТОВ “Снек екпорт”, що входить до складу корпорацію S.Group та належить родині нардепа С.Рибалки.

Судове засідання проходить в приміщенні Апеляційного суду Сумської області.

Під час засідання прокурор попросив суд долучити до матеріалів справи характеристику Д.Пробачая зі слідчого ізолятора, згідно з якою підозрюваний порушує режим. Також до справи була долучена і характеристика медиків про стан його здоров’я.

Під час розгляду адвокати одноголосно заперечували проти слухання справи у відкритому режимі й присутності журналістів, які фіксували судовий процес. Таку позицію один із захисників пояснив тим, що він начебто боїться за своє життя, а тому і наполягає на тому, аби у суді не було сторонніх осіб.

Попри це суд не взяв до уваги це клопотання захисту й постановив продовжити слухання справи по суті.

Вислухавши обставини кримінального провадження, зачитані головуючим суддею, адвокати, яких тепер вже було п’ятеро, продовжували наполягати на тому, що підозра, яка висувається їхньому підзахисному є необґрунтованою. Крім того, вони апелювали і до підписаного Президентом закону про реінтеграцію Донбасу, а також документів, які начебто не визначають “Л/ДНР” терористичними організаціями.

Вислухавши позицію сторін, суд взяв перерву до 13:00.

Нагадаємо, 31 січня 2017 року Зарічний районний суд міста Суми залишив Д.Пробачая під вартою.

СБУ підозрює його в організації протиправної схеми збуту снеків на непідконтрольних Україні територіях. Слідчі також наголошують на тому, що снековий бізнес Рибалки платив податки в “Л/ДНР”, що фактично є фінансуванням терористичних самопроголошених республік.

Додамо, що сам депутат Рибалка неодноразово коментував ведення снековго бізнесу в ОРДЛО. Звинувачення правоохоронців та результати розслідування журналістів з цього приводу він відкидає, проте пояснити, як снеки виробництва його компаній потрапляють на полиці магазинів “Л/ДНР”, жодного разу так і не зміг.

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