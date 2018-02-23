В Сумах рассматривают апелляцию на арест сотрудника снековой компании Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Апелляционный суд Сумской области начал рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на арест топ-менеджера корпорации S.Group Дениса Пробачая, которого СБУ подозревает в финансировании терроризма, передает корреспондент УНН.
Д.Пробачай — сотрудник ООО “Снек экпорт”, которая входит в состав корпорации S.Group и принадлежит семье нардепа С.Рыбалки.
Судебное заседание проходит в помещении Апелляционного суда Сумской области.
Во время заседания прокурор попросил суд приобщить к материалам дела характеристику Д.Пробачая из следственного изолятора, согласно которой подозреваемый нарушает режим. Также к делу была приобщена характеристика медиков о состоянии его здоровья.
При рассмотрении адвокаты единогласно возражали против рассмотрения дела в открытом режиме и присутствии журналистов, которые фиксировали судебный процесс. Такую позицию один из защитников объяснил тем, что он якобы боится за свою жизнь, а потому и настаивает на том, чтобы в суде не было посторонних лиц.
Несмотря на это суд не принял во внимание это ходатайство защиты и постановил продолжить слушание дела по существу.
Выслушав обстоятельства уголовного производства, зачитанные председательствующей судьей, адвокаты, которых теперь уже было пятеро, продолжали настаивать на том, что подозрение, которое выдвигается их подзащитному, является необоснованным. Кроме того, они апеллировали и к подписанному Президентом закону о реинтеграции Донбасса, а также документах, которые якобы не определяют “Л/ДНР” террористическими организациями.
Выслушав позицию сторон, суд взял перерыв до 13:00.
Напомним, 31 января 2017 года Заречный районный суд города Сумы оставил Д.Пробачая под стражей.
СБУ подозревает его в организации противоправной схемы сбыта снеков на неподконтрольных Украине территориях. Следователи также отмечают, что снековый бизнес Рыбалки платил налоги в “Л/ДНР”, что фактически является финансированием террористических самопровозглашенных республик.
Добавим, что сам депутат Рыбалка неоднократно комментировал ведения снекового бизнеса в ОРДЛО. Обвинения правоохранителей и результаты расследования журналистов по этому поводу он отвергает, однако объяснить, как снеки производства его компаний попадают на полки магазинов “Л/ДНР”, ни разу так и не смог.