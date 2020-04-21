У Сумах померла жінка з цукровим діабетом та високою температурою, яку не приймали у лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В приймальному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні померла 79-річна жінка, яка мала високу температуру та цукровий діабет. Її не хотіли приймати до лікарняних закладів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
Зазначається, що увечері 20 квітня до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні бригадою швидкої допомоги була доставлена 79-річна жителька Путивльського району, яка з грудня минулого року проживала в Сумах у доньки.
“Жінка мала високий рівень цукру в крові та високу температуру тіла. Попри всі намагання бригади медиків „швидкої“ надати допомогу хворій, її стан не покращився, а спроби передати немічну жінку на лікування до кількох лікарняних закладів обласного центру виявилися безуспішними — людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли. Після дзвінка фельдшера бригади „швидкої“ до поліції, жінку взяли до приймального відділення СОКЛ, де вона й померла”, — сказано у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 140 “Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником” Кримінального кодексу України. Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Слідство з’ясовує всі обставини того що сталося.
Нагадаємо, згідно зі статистикою по всіх летальних випадках, які є в країні від коронавірусу, близько 78% на сьогодні мали супутні захворювання. Перш за все, це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, важкі системні захворювання.