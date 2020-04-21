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В Сумах умерла женщина с сахарным диабетом и высокой температурой, которую не принимали в больницах

В Сумах умерла женщина с сахарным диабетом и высокой температурой, которую не принимали в больницах

Киев  •  УНН

 • 11930 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В приемном отделении Сумской областной клинической больнице умерла 79-летняя женщина, которая имела высокую температуру и сахарный диабет. Ее не хотели принимать в больничных заведений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Отмечается, что вечером 20 апреля по приемного отделения Сумской областной клинической больницы бригадой скорой помощи была доставлена 79-летняя жительница Путивльского района, которая с декабря прошлого года проживала в Сумах в дочери.

“Женщина имела высокий уровень сахара в крови и высокую температуру тела. Несмотря на все попытки бригады медиков „скорой“ оказать помощь больной, ее состояние не улучшилось, а попытки передать немощную женщину на лечение в нескольких больничных заведений областного центра оказались безуспешными — человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели. После звонка фельдшера бригады „скорой“ в полицию, женщину взяли в приемное отделение СОКЛ, где она и умерла”, — говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 140 “Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником” Уголовного кодекса Украины. Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, согласно статистике по всем летальных случаях, которые есть в стране от коронавируса, около 78% сегодня имели сопутствующие заболевания. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, тяжелые системные заболевания.

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