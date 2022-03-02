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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Сумах окупанти здійснили артобстріл. У місті вуличні бої

У Сумах окупанти здійснили артобстріл. У місті вуличні бої

Київ • УНН

 • 297208 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Сумах російські окупанти здійснили артобстріл. У місті вуличні бої. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Сумської обласної військової адміністрації.

Цитата

“Був артобстріл — двома пострілами. А наразі у місті вуличні бої. Тому людей просять не виходити на вулицю”, — йдеться в повідомленні.

Перед цим людей попередили про загрозу артилерійського обстрілу.

Доповнення

У Сумській області захисники України за допомогою безпілотника “Байрактар” знищили стоянку ворожої техніки (близько 80 одиниць), з них половина — “Гради”.

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