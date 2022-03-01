У Сумській області українські військові знешкодили 180 одиниць ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Сумській області захисники України за допомогою турецького безпілотника “Байрактар” знищили стоянку ворожої техніки (близько 80 одиниць), з них половина — “гради”. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
Цитата
“На Сумщині працює Байрактар! Вечір 1 березня: знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина — гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району. Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близько 100 одиниць, в основному танки та БТР. Дякую кожному причетному! Сьогодні ми — єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми — єдиний фронт. Сумщина — північний форпост України! Оборона Сумщини — це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні. Слава Україні!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіном, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України.
На всій території України ввели воєнний стан.