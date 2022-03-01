В Сумской области украинские военные обезвредили 180 единиц вражеской техники

Цитата

“В Сумской области работает Байрактар! Вечер 1 марта: обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина — грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района. Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. около 100 единиц, в основном танки и БТР. Спасибо каждому причастному! Сегодня мы — единственные: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы — единый фронт. Сумская область — северный форпост Украины! Оборона Сумской области — это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе. Слава Украине!”, — говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.