В Сумской области украинские военные обезвредили 180 единиц вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Сумской области защитники Украины с помощью турецкого беспилотника “Байрактар” уничтожили стоянку вражеской техники (около 80 единиц), из них половина — “грады”. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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“В Сумской области работает Байрактар! Вечер 1 марта: обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина — грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района. Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. около 100 единиц, в основном танки и БТР. Спасибо каждому причастному! Сегодня мы — единственные: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы — единый фронт. Сумская область — северный форпост Украины! Оборона Сумской области — это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе. Слава Украине!”, — говорится в сообщении.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.