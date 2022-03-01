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15 марта, 19:03 • 78104 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119383 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112343 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106915 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93793 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92546 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81078 просмотра

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В Сумской области украинские военные обезвредили 180 единиц вражеской техники

В Сумской области украинские военные обезвредили 180 единиц вражеской техники

Киев • УНН

 • 293358 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Сумской области защитники Украины с помощью турецкого беспилотника “Байрактар” уничтожили стоянку вражеской техники (около 80 единиц), из них половина — “грады”. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

“В Сумской области работает Байрактар! Вечер 1 марта: обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина — грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района. Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. около 100 единиц, в основном танки и БТР. Спасибо каждому причастному! Сегодня мы — единственные: тероборона, волонтеры, медики, правоохранители, коммунальщики, власть. Мы — единый фронт. Сумская область — северный форпост Украины! Оборона Сумской области — это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе. Слава Украине!”, — говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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