В Сумах оккупанты совершили артобстрел. В городе уличные бои
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Сумах российские оккупанты совершили артобстрел. В городе уличные бои. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Сумской областной военной администрации.
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“Был артобстрел — двумя выстрелами. А сейчас в городе уличные бои. Поэтому людей просят не выходить на улицу”, — говорится в сообщении.
Перед этим людей предупредили об угрозе артиллерийского обстрела.
Дополнение
В Сумской области защитники Украины при помощи беспилотника “Байрактар” уничтожили стоянку вражеской техники (около 80 единиц), из них половина — “Грады”.