В Сумах оккупанты совершили артобстрел. В городе уличные бои

Цитата

“Был артобстрел — двумя выстрелами. А сейчас в городе уличные бои. Поэтому людей просят не выходить на улицу”, — говорится в сообщении.

Перед этим людей предупредили об угрозе артиллерийского обстрела.

Дополнение

В Сумской области защитники Украины при помощи беспилотника “Байрактар” уничтожили стоянку вражеской техники (около 80 единиц), из них половина — “Грады”.