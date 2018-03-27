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У Сумах двічі за день горів студентський гуртожиток

У Сумах двічі за день горів студентський гуртожиток

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Пожежні підрозділи у Сумах двічі за один день були змушені гасити пожежу у студентському гуртожитку Сумського державного університету. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“В продовж 26 березня, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, двічі залучались до ліквідації пожеж у 9-поверховому гуртожитку Сумського державного університету, що на вул. Замостянській міста Суми”, — йдеться у повідомленні.

Так, перший виклик надійшов о 12:06. В одній із кімнат на 5-поверсі горіли меблі. Існувала загроза поширення вогню на коридор та інші кімнати. Під час проведення розвідки на 6, 7, 8 та 9 поверхах рятувальники виявили 17 осіб. Люди перебували у небезпеці, оскільки опинилися у димовій пастці та не могли самостійно вийти на свіже повітря. Силами ланки газодимозахисної служби, вдалось вивести їх з небезпечної зони на вулицю.

Паралельно із порятунком людей проводилася ліквідація пожежі. О 12:31 її локалізували, в 12:41 — ліквідували. Всього до гасіння залучалось 20 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки.

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Вже о 21:00, знову до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у цьому ж гуртожитку. На гасіння залучили черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, два відділення групи спеціальної пожежної техніки на автодрабині та пожежно-рятувальному автомобілі.

Вже через 7 хв. вогнеборці прибули на місце виклику. Як було встановлено, загоряння сталося на 5-му поверсі, але у іншій кімнаті. Утворилось сильне задимлення. Тому було створено три ланки газодимозахисної служби, які працювали у захисних апаратах. Із небезпечної задимленої зони, яка утворилась на верхніх поверхах, рятувальники вивели на вулицю 23 людини. О 21:31 пожежу вдалось локалізувати, о 21:57 — ліквідувати.

Вогнем знищено — побутові речі, оздоблення стін, стелі, по всі площі кімнати, пошкоджено — побутову техніку, меблі, оздоблення стін коридору.

На місці працювало 25 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Нагадаємо, жахлива пожежа сталася у торговому центрі в російському Кемерово на вихідних. За офіційними даними, загинули 64 людини, більшість - діти. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані. Крім того, люди критикують владу за те, що на федеральних телеканалах повідомлення про пожежу почали з'являтися лише за кілька годин після її початку.

Після кемеровської трагедії у Білорусі заявили, що перевірять усі торгові центри.

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