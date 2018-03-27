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В Сумах дважды за день горело студенческое общежитие

В Сумах дважды за день горело студенческое общежитие

Киев  •  УНН

 • 10220 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Пожарные подразделения в Сумах дважды за один день были вынуждены тушить пожар в студенческом общежитии Сумского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"В течение 26 марта, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, дважды привлекались к ликвидации пожаров в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета, на ул. Замостянский города Сумы", - говорится в сообщении.

Так, первый вызов поступил в 12:06. В одной из комнат на 5-этаже горели мебель. Существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты. Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек. Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы, удалось вывести их из опасной зоны на улицу.

Параллельно со спасением людей проводилась ликвидация пожара. В 12:31 ее локализовали, в 12:41 - ликвидирован. Всего к тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

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Уже в 21:00, снова к спасателям поступило сообщение о пожаре в этом же общежитии. На тушение привлекли дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части, отделение 1-й государственной пожарно-спасательной части, два отделения группы специальной пожарной техники на автолестнице и пожарно-спасательном автомобиле.

Уже через 7 мин. пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, возгорание произошло на 5-м этаже, но в другой комнате. Образовалось сильное задымление. Поэтому были созданы три звена газодымозащитной службы, работавших в защитных аппаратах. Из опасной задымленной зоны, которая образовалась на верхних этажах, спасатели вывели на улицу 23 человека. В 21:31 пожар удалось локализовать, в 21:57 - ликвидировать.

Огнем уничтожено - бытовые вещи, отделка стен, потолка, по все площади комнаты, повреждено - бытовую технику, мебель, отделку стен коридора.

На месте работало 25 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.

Напомним, страшный пожар произошел в торговом центре в российском Кемерово на выходных. По официальным данным, погибли 64 человека, большинство - дети. В соцсетях распространяются сообщения, что в действительности жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные. Кроме того, люди критикуют власть за то, что на федеральных телеканалах сообщение о пожаре начали появляться только через несколько часов после ее начала.

После кемеровской трагедии в Беларуси заявили, что проверят все торговые центры.

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