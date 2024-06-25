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У Сухопутних військах ЗСУ спростовують інформацію про втечу мобілізованих ув'язнених з навчального центру

Київ • УНН

 • 26160 перегляди

Сухопутні війська України спростовують повідомлення про втікачів засуджених, які вступили до лав армії, заявляючи, що всі колишні ув'язнені проходять активну підготовку до виконання бойових завдань.

У Сухопутних військах ЗСУ спростовують інформацію про втечу мобілізованих ув'язнених з навчального центру

У Сухопутних військах ЗСУ офіційно заперечили інформацію про нібито втечу засуджених, які долучились  до лав Сил оборони, з навчального центру. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сухопутних військ.

Деталі 

Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності

- йдеться в заяві Сухопутних військ ЗС України. 

Військові наголошують, що всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах.

У відомстві додають, що поширена у ЗМІ інформація працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію.

Колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою

- наголошують у Сухопутних військ ЗС України.

Нагадаємо

У ЗМІ з'явилась інформація, що шестеро засуджених громадян, які мобілізувались, втекли у формі та зі зброєю з навчального центру "Десна".

Володимир Омельченко

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