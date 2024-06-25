У Сухопутних військах ЗСУ спростовують інформацію про втечу мобілізованих ув'язнених з навчального центру
Київ • УНН
Сухопутні війська України спростовують повідомлення про втікачів засуджених, які вступили до лав армії, заявляючи, що всі колишні ув'язнені проходять активну підготовку до виконання бойових завдань.
У Сухопутних військах ЗСУ офіційно заперечили інформацію про нібито втечу засуджених, які долучились до лав Сил оборони, з навчального центру. Про це пише УНН з посиланням на заяву Сухопутних військ.
Деталі
Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів не відповідає дійсності
Військові наголошують, що всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах.
У відомстві додають, що поширена у ЗМІ інформація працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію.
Колишні засудженні, вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ. Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою
Нагадаємо
У ЗМІ з'явилась інформація, що шестеро засуджених громадян, які мобілізувались, втекли у формі та зі зброєю з навчального центру "Десна".