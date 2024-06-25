Киев • УНН
Сухопутные войска Украины опровергают сообщения о беглых осужденных, вступивших в ряды армии, заявляя, что все бывшие заключенные проходят активную подготовку к выполнению боевых задач.
В Сухопутных войсках ВСУ официально отрицали информацию о якобы побеге осужденных, которые присоединились в ряды Сил обороны, из учебного центра. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сухопутных войск.
Детали
Информация о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров не соответствует действительности
Военные подчеркивают, что все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях.
В ведомстве добавляют, что распространенная в СМИ информация работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию.
Прежние осужденные, мотивированные, патриотически настроенные, по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ. Скоро мы можем увидеть их работу на поле боя
Напомним
В СМИ появилась информация, что шестеро осужденных граждан, которые мобилизовались, сбежали в форме и с оружием из учебного центра "Десна".