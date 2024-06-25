В Сухопутных войсках ВСУ официально отрицали информацию о якобы побеге осужденных, которые присоединились в ряды Сил обороны, из учебного центра. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сухопутных войск.

Детали

Информация о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров не соответствует действительности - говорится в заявлении Сухопутных войск ВС Украины.

Военные подчеркивают, что все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях.

В ведомстве добавляют, что распространенная в СМИ информация работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию.

Прежние осужденные, мотивированные, патриотически настроенные, по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ. Скоро мы можем увидеть их работу на поле боя - отмечают в Сухопутных войск ВС Украины.

Напомним

В СМИ появилась информация, что шестеро осужденных граждан, которые мобилизовались, сбежали в форме и с оружием из учебного центра "Десна".