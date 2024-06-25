З навчального центру "Десна" втекли 6 увʼязнених, які погодились долучитись до лав ЗСУ - ЗМІ
Київ • УНН
Шестеро ув'язнених, які погодилися вступити до лав Збройних сил України, втекли з навчального центру "Десна" у військовій формі та зі зброєю.
Шестеро засуджених громадян, які мобілізувались, втекли у формі та зі зброєю з навчального центру "Десна", пише "Телеграф" із посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
"З навчального центру "Десна" втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні", - пише видання.
За даними видання, увʼязнені втекли зі 169 навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого.
Про втечу повідомило командування військової частини командирам підрозділів навчального центру. За їхніми словами, шість вʼязнів здійснили втечу, при цьому бувши у формі ЗСУ та зі зброєю.
Їхнє подальше місцеперебування не відоме.
Поки військове командування не прокоментувало інформацію.
Доповнення
Україна звільнила понад 2 750 ув'язнених для служби в армії, що дозволило країні мобілізувати додаткові сили в триваючій війні з рф.Очікується, що понад 4000 чоловік добровольців візьмуть участь у першому раунді подібної мобілізації.
Зараз ув'язнені-добровольці служать у частинах, які повністю складаються з колишніх в'язнів і керуються досвідченими військовими.