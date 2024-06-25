Шестеро осужденных граждан, которые мобилизовались, сбежали в форме и с оружием из учебного центра "Десна", пишет "Телеграф" со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

"Из учебного центра "Десна" сбежали заключенные граждане, которые согласились вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены", - пишет издание.

По данным издания, заключенные сбежали из 169 учебного центра им. князя Ярослава Мудрого.

О побеге сообщило командование воинской части командирам подразделений учебного центра. По их словам, шесть заключенных совершили побег, при этом будучи в форме ВСУ и с оружием.

Их дальнейшее местонахождение не известно.

Пока военное командование не прокомментировало информацию.

Дополнение

Украина освободила более 2 750 заключенных для службы в армии, что позволило стране мобилизовать дополнительные силы в продолжающейся войне с РФ.Ожидается, что более 4000 человек добровольцев примут участие в первом раунде подобной мобилизации.

Сейчас заключенные-добровольцы служат в частях, которые полностью состоят из бывших заключенных и управляются опытными военными.