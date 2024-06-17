Україна звільнила понад 2750 ув'язнених для служби в ЗСУ - WP
Київ • УНН
Україна звільнила понад 2 750 ув'язнених для служби в армії, що дозволило країні мобілізувати додаткові сили в триваючій війні з рф.
Україна звільнила понад 2750 ув'язнених для служби в армії. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.
Деталі
Після прийняття закону, який надає можливість призивати ув'язнених для служби в армії, Україна звільнила понад 2750 чоловік з в'язниць. Цей крок дозволяє країні мобілізувати додаткові сили у контексті триваючої війни з рф.
Новий закон дозволяє призвати осіб, засуджених за серйозні злочини, такі як торгівля наркотиками та скоєння нападів.
Ув'язнені, які погоджуються на амністію, можуть служити виключно у десантно-штурмових бригадах, що забезпечує їх участь у прямих зіткненнях з противником.
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Очікується, що понад 4000 чоловік добровольців візьмуть участь у першому раунді подібної мобілізації.
Зараз ув'язнені-добровольці служать у частинах, які повністю складаються з колишніх в'язнів і керуються досвідченими військовими.
Мобілізація ув'язнених: Зеленський підписав закон17.05.24, 15:38 • 17902 перегляди