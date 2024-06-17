Украина освободила более 2 750 заключенных для службы в армии, что позволило стране мобилизовать дополнительные силы в продолжающейся войне с рф.
Украина освободила более 2750 заключенных для службы в армии. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
После принятия закона, который предоставляет возможность призывать заключенных для службы в армии, Украина освободила более 2750 человек из тюрем. Этот шаг позволяет стране мобилизовать дополнительные силы в контексте продолжающейся войны с рф.
Новый закон позволяет призвать лиц, осужденных за серьезные преступления, такие как торговля наркотиками и совершение нападений.
Заключенные, которые соглашаются на амнистию, могут служить исключительно в десантно-штурмовых бригадах, что обеспечивает их участие в прямых столкновениях с противником.
Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат
Ожидается, что более 4000 человек добровольцев примут участие в первом раунде подобной мобилизации.
Сейчас заключенные-добровольцы служат в частях, которые полностью состоят из бывших заключенных и управляются опытными военными.
Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон17 мая 2024, 12:38 • 17605 просмотров