Украина освободила более 2750 заключенных для службы в армии. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

После принятия закона, который предоставляет возможность призывать заключенных для службы в армии, Украина освободила более 2750 человек из тюрем. Этот шаг позволяет стране мобилизовать дополнительные силы в контексте продолжающейся войны с рф.

Новый закон позволяет призвать лиц, осужденных за серьезные преступления, такие как торговля наркотиками и совершение нападений.

Заключенные, которые соглашаются на амнистию, могут служить исключительно в десантно-штурмовых бригадах, что обеспечивает их участие в прямых столкновениях с противником.

Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат - заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Ожидается, что более 4000 человек добровольцев примут участие в первом раунде подобной мобилизации.

Сейчас заключенные-добровольцы служат в частях, которые полностью состоят из бывших заключенных и управляются опытными военными.

Мобилизация заключенных: Зеленский подписал закон