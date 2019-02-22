У Судані оголосили про введення надзвичайного стану в країні терміном на один рік

Як заявив глава держави за підсумками зустрічі з керівництвом правлячої партії “Національний конгрес”, ці заходи необхідні для стабілізації обстановки в країні і проведення економічних реформ, які дозволять вивести країну з кризи. “Зараз необхідно прийняти радикальні економічні заходи”, — вказав він.

Крім того, аль-Башир оголосив про розпуск уряду національного примирення і відсторонення від посади губернаторів всіх провінцій. “Я сформую новий компетентний уряд технократів для виконання невідкладних економічних реформ”, — сказав він.

Він також закликав парламент відкласти обговорення поправок до конституції, які дозволять йому балотуватися на новий президентський термін, і тим самим дозволити політичним силам завершити національний діалог. “Я залишаюся на посаді президента і при цьому буду рівновіддалений від усіх політичних сил”, — сказав аль-Башир.

#BREAKING Sudan's President Omar al-Bashir declares a year-long state of emergency after anti-government protests pic.twitter.com/Qazr8GHuku

Нагадуємо, за інформацією ООН — сексуальне насильство в Південному Судані набуло масштабів епідемії.