В Судане объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на один год

Как заявил глава государства по итогам встречи с руководством правящей партии “Национальный конгресс”, эти меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса. “Сейчас необходимо принять радикальные экономические меры”, — указал он.

Кроме того, аль-Башир объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранении от должности губернаторов всех провинций. “Я сформирую новое компетентное правительство технократов для выполнения неотложных экономических реформ”, — сказал он.

Он также призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок, и тем самым позволить политическим силам завершить национальный диалог. “Я остаюсь на посту президента и при этому буду равноудален от всех политических сил”, — сказал аль-Башир.

#BREAKING Sudan's President Omar al-Bashir declares a year-long state of emergency after anti-government protests pic.twitter.com/Qazr8GHuku

Напоминаем, по информации ООН — сексуальное насилие в Южном Судане приобрело масштабы эпидемии.