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У столиці жінку пограбували на зйомній квартирі

У столиці жінку пограбували на зйомній квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Шевченківському районі Києва невідомий пограбував квартирантку. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

Напад стався на вул.Липинського. Невідомий проник в квартиру через балкон і напав на 50-річну жінку, яка тимчасово проживає в квартирі. Погрожуючи жінці пістолетом зловмисник відібрав у неї гроші на суму близько тисячі доларів США та зник з місця злочину.

Поліція почала досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).

Як повідомляв УНН, у Львівській області зловмисники обікрали відразу два банки.

Як повідомляв УНН, за минулу добу поліція столиці отримала 107 повідомлень про крадіжки.

Українські Національні Новини

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