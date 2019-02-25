У столиці жінку пограбували на зйомній квартирі

Напад стався на вул.Липинського. Невідомий проник в квартиру через балкон і напав на 50-річну жінку, яка тимчасово проживає в квартирі. Погрожуючи жінці пістолетом зловмисник відібрав у неї гроші на суму близько тисячі доларів США та зник з місця злочину.



Поліція почала досудове розслідування по ст. 187 КК України (розбій).



Як повідомляв УНН, у Львівській області зловмисники обікрали відразу два банки.



Як повідомляв УНН, за минулу добу поліція столиці отримала 107 повідомлень про крадіжки.