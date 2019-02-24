За минувшие сутки полиция столицы получила 107 сообщений о кражах

"Среди них: разбойные нападения - 1; грабежи - 7; хулиганства - 5; кражи - 107; незаконные завладения автотранспортом - 2", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в 43 случаях подозреваемые лица установлены.

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Напомним, 22 февраля в Украине полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.



