Столична поліція перевіряє інформацію про можливий підкуп виборців

У соціальній мережі з’явилася інформація щодо грошової винагороди за участь в акції на підтримку одного із кандидатів у Президенти України. Масовий захід запланований на 24 лютого у Кіровоградській області.

“До поліції Києва надійшла заява від директора громадської організації про те, що у соціальній мережі з’явився фейковий акаунт їхньої спільноти. Чоловік зазначив, що на цій сторінці розміщені заклики щодо участі громадян в акції на підтримку одного із кандидатів на президентських виборах. За перебування на такому заході у парку міста Гайворон обіцяють винагороду у розмірі 600 гривень”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

За даним фактом слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160, яка передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадуємо, Аваков заявив про спроби дискредитувати поліцію в передвиборній гонці.