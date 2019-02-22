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"Не цукрові, не розтанемо": Аваков заявив про спроби дискредитувати поліцію в передвиборній гонці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про спроби дискредитувати поліцію під час передвиборної гонки. Про це УНН повідомили в прес-службі МВС.

"Комусь може не подобатися активність поліції в припинення порушень на виборах. Намагаються атакувати і дискредитувати. не цукрові, не розтанемо", - сказав він.

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Нагадаємо, злочинною організацією, яка намагалася створити так звані "виборчі піраміди" з метою впливу на вибори президента України, керував один з народних депутатів України.

Як повідомляв УНН, за добу в Україні поліція відкрила три кримінальні провадження, пов'язані з виборчим процесом.

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