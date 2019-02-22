"Не цукрові, не розтанемо": Аваков заявив про спроби дискредитувати поліцію в передвиборній гонці

"Комусь може не подобатися активність поліції в припинення порушень на виборах. Намагаються атакувати і дискредитувати. не цукрові, не розтанемо", - сказав він.



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Нагадаємо, злочинною організацією, яка намагалася створити так звані "виборчі піраміди" з метою впливу на вибори президента України, керував один з народних депутатів України.



Як повідомляв УНН, за добу в Україні поліція відкрила три кримінальні провадження, пов'язані з виборчим процесом.