СБУ: "избирательными пирамидами" руководил народный депутат

Он сообщил, что СБУ совместно с ГПУ и ГБР сегодня проводит более 30 обысков в регионах государства в рамках производства, открытого по признакам создания преступной организации, которая пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины.

"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах "пирамиды" в виде: руководитель сектора - старший избирательного участка и десяток, которые должны были обеспечить необходимую определенную каждому отдельное количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны. То есть, за ежемесячное денежное вознаграждение нанятые участниками группировки лица из числа местных жителей должны были провести соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата в определенной каждому из них числа избирателей. Каждая из названных выше звеньев получала - часть - с ноября 2018 года, часть - с января 2019 года - финансирование, непредвиденное ни одним нормативным актом Украины", - рассказал Кононенко.

По его словам, СБУ полностью поддерживает позицию Министерства внутренних дел Украины о том, что указанная деятельность носит противоправный характер и предполагает воздействие на результаты выборов.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей и состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно для того, чтобы не привязывать ни к каким политическим силам), трех координаторов, ответственных за различные части нашего государства, подчиненных им координаторов в регионах, которые в основном отвечают за две области, а также низового звена полевиков", - отметил заместитель главы СБУ.

Часть организаторов этой пирамиды, по его словам, является глубоко интегрированной в российский политикум, долгое время работала в РФ, организуя избирательные кампании привластных партий и кандидатов.

В качестве примера он отметил, что ответственный за Винницкую область организации гражданин РФ в 2012 году участвовал в выборах РФ в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского, а в мае 2014 года был участником съезда политпартии в Москве, на котором поддерживалась аннексия Крыма. В свою очередь ответственная за Одесский регион в 2011 году на парламентских выборах в РФ работала в штабе "Единой России", а в 2012 году работала в штабе кандидата в президенты Путина.

Напомним, в Украине проводят более 30 обысков в поисках "избирательных пирамид".