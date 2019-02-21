СБУ: "виборчими пірамідами" керував народний депутат

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Злочинною організацією, що намагалася створити так звані "виборчі піраміди" з метою впливу на вибори президента України, керував один з народних депутатів України. Про це на брифінгу у четвер повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

Він повідомив, що СБУ спільно з ГПУ та ДБР сьогодні проводить більше 30 обшуків в регіонах держави в межах провадження, відкритого за ознаками створення злочинної організації, що намагалася створити так звані "виборчі піраміди" з метою впливу на вибори президента України.

"Реалізація проекту передбачала формування членами групи у виборчих округах "піраміди" у вигляді: керівник сектору – старший виборчої дільниці та десяток, котрі повинні були забезпечити необхідну визначену кожному окрему кількість голосів на користь конкретного кандидата на всіх звичайних виборчих дільницях країни. Тобто, за щомісячну грошову винагороду найняті учасниками угруповання особи з числа місцевих жителів повинні були провести відповідну обробку та забезпечити голосування на користь конкретного кандидата у визначеній кожному з них кількості виборців. Кожна з названих вище ланок отримувала – частина – з листопада 2018 року, частина – з січня 2019 року – фінансування, непередбачене жодним нормативним актом України", - розповів Кононенко.

За його словами, СБУ повністю підтримує позицію Міністерства внутрішніх справ України про те, що вказана діяльність носить протиправний характер та передбачає вплив на результати виборів.

"Створена організація має свою ієрархію і розподіл обов’язків та складається з керівника, яким є один із народних депутатів України (сьогодні його не називаємо свідомо для того, щоб не прив’язувати до жодних політичних сил), трьох координаторів, відповідальних за різні частини нашої держави, підпорядкованих їм координаторів в регіонах, які здебільшого відповідають за дві області, а також низової ланки польовиків", - зазначив заступник глави СБУ.

Частина організаторів цієї піраміди, з його слів, є глибоко інтегрованою в російський політикум, тривалий час працювала в РФ, організовуючи виборчі кампанії привладних партій і кандидатів.

Для прикладу він зазначив, що відповідальний за Вінницьку область організації громадянин РФ у 2012 році брав участь у виборах РФ у якості довіреної особи кандидата на посаду президента РФ Володимира Жириновського, а у травні 2014 року був учасником з’їзду політпартії у Москві, на якому підтримувалась анексія Криму. У свою чергу відповідальна за Одеський регіон в 2011 році на парламентських виборах у РФ працювала у штабі "Єдиної Росії", а у 2012 році працювала у штабі кандидата в президенти Путіна.

Нагадаємо, в Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід".

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