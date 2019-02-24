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За минулу добу поліція столиці отримала 107 повідомлень про крадіжки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. За минулу добу до органів внутрішніх справ столиці надійшло 216 повідомлень, серед яких - 107 крадіжки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції Києва.

"Серед них: розбійні напади - 1; грабежі — 7; хуліганства — 5; крадіжки — 107; незаконні заволодіння автотранспортом — 2", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що у 43 випадках підозрювані особи встановлені. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столична поліція перевіряє інформацію про можливий підкуп виборців

Нагадаємо, 22 лютого в Україні поліція відкрила три кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом.

Українські Національні Новини

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