В столице женщину ограбили на съемной квартире

Нападение произошло по ул.Липинского. Неизвестный проник в квартиру через балкон и напал на временно проживающую в квартире 50-летнюю женщину. Угрожая женщине пистолетом злоумышленник отобрал у нее деньги на сумму около тысячи долларов США и скрылся с места преступления.



Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 КК Украины (разбой).



Как сообщал УНН, во Львовской области злоумышленники обокрали сразу два банка.



Как сообщал УНН, за минувшие сутки полиция столицы получила 107 сообщений о кражах.