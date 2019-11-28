У столиці за добу госпіталізовано одну людину з переохолодженням
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Протягом доби 27 листопада у Києві з перехолодженням було госпіталізовано одну людину. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, надану Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
Також протягом доби 4 людей постраждали в ДТП, на які виїздила швидка. Одну особу було госпіталізовано.
Всього медики здійснили протягом доби 1001 екстрений виїзд, у 76% випадків прибувши на виклик менше ніж за 10 хвилин.
Протягом доби було зафіксовано 30 смертей.
Нагадаємо, вже у чотирьох областях стались ДТП через ожеледицю.